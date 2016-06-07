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إزالة 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى صدفا والقوصية فى أسيوط

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إزالة 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى صدفا والقوصية فى أسيوط إزالة 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركزى صدفا والقوصية فى أسيوط
أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، مطالباً رؤساء المراكز والأحياء بحصر كافة المخالفات فى مراكزهم، ووضع جدول زمنى لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها.

وكان مركزا صدفا والقوصية بمحافظة أسيوط قاما بإزالة 75 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى رفع مخلفات المنازل وتطهير الترع.

وأوضح محمد فرغلى رئيس مركز ومدينة صدفا أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بعدة قرى فى المركز، وتضم (نزلة الأبلق – كوم سعيد – مدينة صدفا – أولاد إلياس – البربا – الدوير )، كما تم صدور 25 قرار إزالة خلال 4 أيام وتمت إزالتها بالتنسيق مع قوات الأمن.
>وأضاف أنه تم رفع 1150 طن قمامة ونقلها للمدفن الصحى بالجبل الغربى فى مركز الغنايم، كما تم رفع 69 مترا مكعبا من ترعتى الشيخ موسى والمرة بقرية البربا، ونقل ناتج التطهير بعيداً عن المناطق السكنية.

وفى مركز القوصية قال بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وتشمل 10 إزالات فورية و11 حالة تنظيم بأحواض (مكارم ـ عبدالمنعم ـ الجنينة ) موضحا أنه تم التنسيق مع الإدارة الهندسية والإدارة الزراعية.

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بأسيوط (1)

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بأسيوط (2)

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بأسيوط (3)

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بأسيوط (4)

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بأسيوط (5)

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بأسيوط (6)

إزالة تعديات على الاراضى الزراعية بأسيوط (7)


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