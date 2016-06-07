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محافظ المنيا يبحث مع رئيس القومى للمرأة أحداث "قرية الكرم"

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محافظ المنيا يبحث مع رئيس القومى للمرأة أحداث "قرية الكرم" محافظ المنيا يبحث مع رئيس القومى للمرأة أحداث "قرية الكرم"
استقبل اللواء طارق نصر محافظ المنيا وفد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة ، حيث سيقوم الوفد بزيارة مطرانية المنيا ،كما سيزور الوفد قرية الكرم بمركز ابوقرقاص للوقوف على أخر المستجدات بالقرية ومتابعة الموقف العام المتعلق بالأزمة الأخيرة.

وأكد المحافظ على عدم قبول أية تجاوزات أو سلوكيات غير مسئولة تقع من الإخوة المسلمين ضد أشقائهم المسيحيين ،لافتا إلى أن الدولة لن تقبل بحدوث مثل هذه التجاوزات أو التقاعس عن تنفيذ القانون ،مشددا على انه سيتم محاسبة المقصرين والمخالفين للقانون وضرورة إنفاذ أحكام القانون لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث الذي يسيء لنا جميعاً.

من جانبها أشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا الحادث يتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية ، كما يتنافى مع روح التسامح والأخوة التي نشأ عليها أبناء الشعب المصري وأعربت عن ثقتها في أجهزة الدولة لمحاسبة وعقاب كل من تسبب في الأزمة.

اللواء طارق نصر محافظ المنيا (1)

اللواء طارق نصر محافظ المنيا (2)


>نواصل نشر أقوال السيدة سعاد صاحبة واقعة التعرى وزوجها بقرية الكرم أمام نيابة المنيا.. سعاد: جرجرونى 8 أمتار فى الشارع بهدومى وبعدها قلعونى ملط.. وجوزى مشفش حاجة لأنه كان مجروح
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