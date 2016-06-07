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نقل طالبة ثانوى فى المحلة للمستشفى بعد إصابتها بقىء دموى أثناء الامتحان

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نقل طالبة ثانوى فى المحلة للمستشفى بعد إصابتها بقىء دموى أثناء الامتحان نقل طالبة ثانوى فى المحلة للمستشفى بعد إصابتها بقىء دموى أثناء الامتحان
أصيبت الطالبة أية عبد العظيم بالقىء الدموى أثناء أدائها لامتحان اللغة الإنجليزية داخل لجنة مدرسة المحلة الثانوية بنات بمنشية البكرى ثان المحلة، فى محافظة الغربية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم على الفور استدعاء سيارة الإسعاف التى وصلت للمستشفى بعد البلاغ بدقائق وتم نقلها للمستشفى.

ورفضت الطالبة الذهاب للمستشفى حرصا منها على استكمال الامتحان وانخرطت فى البكاء، إلا أن حالتها الصحية استدعت نقلها وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.


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