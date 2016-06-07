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"جنايات قنا" تقضى بالإعدام شنقا لـ26 متهما بقضية "الهلايل والدابودية"

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"جنايات قنا" تقضى بالإعدام شنقا لـ26 متهما بقضية "الهلايل والدابودية" "جنايات قنا" تقضى بالإعدام شنقا لـ26 متهما بقضية "الهلايل والدابودية"
قضت محكمة جنايات قنا، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، برئاسة المستشار محروس محمد، وعضوية المستشارين أيمن عفيفى سالم وإبراهيم سعيد الفقى، وأمانة سر رمضان عرابى وفراج أمين وأحمد عمر، بالإعدام شنقا لـ26 متهما من أصل 163 متهما، وبأحكام مختلفة لباقى المتهمين تتراوح ما بين البراءة إلى السجن 15 سنة، وذلك فى القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثان أسوان، والمتهم فيها 163 شخصا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الهلايل والدابودية".
>- "جنايات قنا" تقضى بالإعدام شنقا لـ26 متهما بقضية "الهلايل والدابودية"
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