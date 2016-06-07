نصف الوفيات فى العالم ناتجة عن أمراض القلب بنسب تفوق السرطان

أكد الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، أن نصف الوفيات فى العالم تفوق نسب سرطان الثدى فى السيدات وسرطان البروستاتا فى الرجال، موضحا أن هناك عوامل تؤدى للإصابة بأمراض القلب وخصوصا قصور عضلة القلب أهمها التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر.

وقال الدكتور محمود حسنين إن أعراض قصور عضلة القلب تتمثل فى نهجان من أقل مجهود والاختناق أثناء النوم بحيث يمكن أن يوقظ المريض، والتعب السريع لأقل مجهود موضحا أن أى مرض يصيب القلب، ولا يتم علاجه العلاج المناسب فى الوقت المناسب يؤدى إلى قصور عضلة القلب، وأهم سبب فى مصر هو الذبحة الصدرية، مؤكدا أن أهم الأسباب التى تؤدى إلى الذبحة الصدرية هو ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، والتدخين، والسمنة، وقلة ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أن هناك أدوية جديدة ظهرت لعلاج قصور عضلة القلب وتقلل من الوفيات بنسبة 20% عن أى علاج متاح حاليا وأن هذه الأدوية سيتم توفيرها فى مصر قريبا.

وأشار إلى أنه تم إجراء بحث ميدانى عن قصور عضلة القلب فى مصر، واشمتل البحث على أكثر 2150 مريضا، وتبين أن هذا المرض يصيب الرجال بنسبة 2 إلى 1 بالنسبة للإناث، مؤكدا أن أهم عوامل الخطورة التى تؤدى إلى قصور عضلة القلب فى المصريين هو مرض البول السكرى والذى يصيب 45% فى هذه العينة والضغط 43% ونسبة المدخنين تمثل 60% والسمنة المفرطة بنسبة 40%، وتبين من ذلك أن عوامل الخطورة الموجودة فى المصريين هى السبب وراء الإصابة بقصور عضلة القلب.

وأضاف الدكتور حسنين: بالنسبة لخطورة المرض فقد تبين من خلال بحث أجرى فى اسكتلندا، أن الوفيات الناتجة عن قصور عضلة القلب قد تصل إلى 50%، وأنها تفوق الوفيات الناتجة عن سرطان الثدى فى الإناث، وسرطان البروستاتا والقولون فى الرجال، ولذا وجب علينا التوعية بالأمراض والأسباب وعوامل الخطورة التى تؤدى لظهوره.

جاء ذلك خلال مؤتمر "كارديو الكس" والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالإسكندرية.

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