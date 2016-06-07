بالفيديو.. أفيخاى أدرعى يستفز المصريين ويحتفل برمضان وفى الخلفية "الهرم"

فى لفتة استفزازية من جانب المتحدث الرسمى باسم جيش الاحتلال باللغة العربية أفيخاى أدرعى، نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" منذ قليل، مقطع فيديو يظهر فيه وحوله عدد من جنود الجيش مدعيا أنهم مسلمون.

وكان اللافت للنظر خلال مقطع الفيديو خلفية الحائط التى يجلس أمامها أفيخاى، حيث نقش عليها صورة الهرم الأكبر فى الجيزة، وقال خلال الفيديو: "أتوجه لجميع المسلمين فى العالم بالتهانى والتبريكات بشهر رمضان الكريم وأخص بالذكر مسلمين إسرائيل وخاصة مسلمى جيش إسرائيل".

وأضاف أفيخاى "إن هذا الشهر الفضيل الذى يحمل فى طياته معانى تستوقف كل إنسان فهو شهر الرحمة والتجدد والصبر والإيمان ويأتى هذا العام والمنطقة بل والعالم يعيش على واقع ظاهرة الإرهاب التى تمثل ليست لإسرائيل فحسب بل لجميع دول المحيط.. وأنا أعتقد أن أعداء إسرائيل باتوا يعرفون بأنه بالإرهاب والعنف لن يستطيعوا النيل من إسرائيل وعزيمة الشعب"على حد قوله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "جنودنا المسلمون إنها فرصة طيبة لكى نشكركم ليس لأنكم تحمون وطنكم فهذا واجبكم بل لأنكم تشاركوننا بعادتكم وتقاليدكم وطقوسكم وتأخذونا بسلوككم وأخلاقكم إلى معانى هذا الشهر الكريم.. وصوما مقبولا وإفطار شهيا ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".

وقال أحد جنود الجيش الإسرائيلى خلال الجلسة التى تناولوا فيها الإفطار "إن جميع جنود الجيش الإسرائيلى المسلمين يصومون ويحضرون السحور والفطور، كما أننا نتابع مسلسل باب الحارة".

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