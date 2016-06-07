ننشر أسماء المتهمين المحكوم عليهم بقضية "خلية الصواريخ" الإرهابية

حصل "اليوم السابع" على أسماء المتهمين الـ36 الصادر بحقهم أحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة، من محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج، فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الصواريخ".

والصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد هم: قاسم رجب، سيد أحمد الشامى، وإسلام عبد المنعم، وسام مصطفى، محيى الدين أحمد، وعبد الرحمن سيد، أسامة أنس، وليد طه، وعمر منتصر، وأشرف إدريس، وأحمد محمود الضبع، وإبراهيم صبرى، وجمعة سيد جمعة، ومعتز على صبح، وأسامة كمال عباس، ومحمد محمد جمعة، ومحمد إبراهيم، وأسامة سعيد، وجمال محمد العدوى، ومحمود إدريس عطية، وعبد الرحمن عادل، ومحمد خيرى.

والصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 3 سنوات هم: عمرو فاروق، وأحمد عبد الغفار، وعمرو سعد، ومحسن عرفة، وناصر محمود، وأيمن عبد العظيم، والحاصلين على البراءة هم: ممدوح سليمان، وراجى حاتم، وطارق قطب، ومصطفى صلاح، وهيثم حسن، ومحمد عزام، و وليد حسن خضر، وسيد عبد الظاهر.

تضم القضية 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا، أسندت لهم نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

تأجيل نظر محاكمة بديع و36 آخرين بـ"غرفة عمليات رابعة" لـ3 أغسطس