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أخبار فلسطين..بلدية الاحتلال تصادق على بناء 82 وحدة استيطانية بالقدس

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أخبار فلسطين..بلدية الاحتلال تصادق على بناء 82 وحدة استيطانية بالقدس أخبار فلسطين..بلدية الاحتلال تصادق على بناء 82 وحدة استيطانية بالقدس
صادقت لجنة "التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس على بناء 82 وحدة استيطانية فى مستوطنة "رامات شلومو" شمالى المدينة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أن مشروع بناء وحدات جديدة بمستوطنة "رامات شلومو" سبق وأن أثار ضجة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكى "جو بايدن" لإسرائيل فى العام 2010.

وأشارت إلى أن مخطط البناء الذى يعود للعام 2010 تم وقف العمل به من قبل الإسرائيلية آنذاك بعد ضغوط مارسها نائب الرئيس الأمريكى بايدن.

وادعى مسؤولون فى اللجنة أنه على مدار السنوات الست الماضية لم يتم مناقشة المخطط مرة أخرى بسبب ضغوط مارسها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خوفا من أن يؤدى لإثارة الانتقادات الدولية ضد إسرائيل.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن رئيس لجنة التخطيط والبناء ببلدية الاحتلال فى القدس قوله أنه ينوى السير قدما فى استئناف عمليات البناء العالقة فى المدينة.
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