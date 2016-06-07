قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى فى اليوم الثانى من شهر رمضان

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلى لعدد من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، وذلك لليوم الثانى بشهر رمضان الكريم.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى اليوم محدود بسبب التواجد الكبير والتدفق المتواصل للمصلين على المسجد الأقصى وانتشارهم فى أرجائه منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وكان آلاف المواطنين قد أدوا صلاة فجر اليوم برحاب الأقصى المبارك، فيما قدمت اللجان والمؤسسات الخيرية المتنوعة وجبات السحور للوافدين إلى المسجد، علما بأن آلاف الوجبات الرمضانية تم تقديمها مساء أمس، اليوم الأول بالشهر الفضيل، للصائمين الوافدين إلى المسجد الأقصى.

وشهدت القدس القديمة وأسواقها التاريخية، ليلة أمس، أجواء رمضانية، وحركة تجارية نشطة بفعل احتفالات المقدسيين بحلول شهر رمضان.

وكانت العديد من فرق الإنشاد المقدسية قد نظمت بعد إفطار أمس مسيرات احتفالية فى البلدة القديمة، رددت فيها أناشيد خاصة بالشهر الفضيل وبالمسجد الأقصى، بمشاركة عدد كبير من أهالى البلدة ومن الوافدين إليها.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الثلاثاء، 9 مواطنين فلسطينيين من محافظات الخليل، وطولكرم، وبيت لحم فى الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير- فى بيان له- أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وهم: الشقيقان رافع جبريل أبو فارة (30 عاما)، وعلاء جبريل أبو فارة (22عاما)، ومحمود محمد الحيح (31 عاما)، وأسيد أبو خضير.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، أثناء مرورهم عبر حاجز الجاروشية العسكرى شمالا، وهم: يوسف حلمى خليل (36 عاما)، ونصر الله عوفة (24 عاما)، وباسم أحمد عوفة (33 عاما)، وفادى جرار.

ومن بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقلت تلك القوات المواطن محمد جعفر طقاطقة (25 عاما).