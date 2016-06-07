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«الزراعة»: استلام حوالي 4 ملايين و760 ألف طن من القمح حتى الآن

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«الزراعة»: استلام حوالي 4 ملايين و760 ألف طن من القمح حتى الآن «الزراعة»: استلام حوالي 4 ملايين و760 ألف طن من القمح حتى الآن

توريد القمح – أرشيفية

أفاد تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة بلغت حوالي 4 ملايين و750 ألفا و813 طنا.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد إن عمليات التوريد ما زالت مستمرة حتى الآن، وفقا لكشوف الحصر الفعلية، التي أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقا للحيازة الزراعية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية، لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين.

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