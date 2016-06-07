ضبط أدمن صفحة «As You Like» لتسريب الامتحانات على «فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من من ضبط القائم على إدارة صفحة “As You Like” على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يقومون من خلالها بإرتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

وردت معلومات لأجهزة الأمن، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، مفادها قيام “خالد ع.ك” ومقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” باسم “As You Like” بنشر صور ومنشورات تحتوى على أسئلة وإجاباتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية حال تأدية الطلاب لها، لتسهيل عملية الغش داخل لجان الامتحانات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل إقامته، وعثر بمسكنه على جهاز حاسب آلى محمول وجهاز هاتف محمول وشريحيتن وأثار ودلائل تشير لاستخدام الصفحة محل الواقعة، وتم فحص جهاز المتهم، وتبين أن الحساب المسمى باسمه مسئول عن إدارة الصفحة محل الواقعة، ونشره نفس الأسئلة الخاصة بمادة اللغة العربية لطلبة الصف الثالث الثانوى ولكن بصورة مختلفة عن ورقة الأسئلة التى قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على الطلاب.

واعترف المتهم بأنه المنشئ والمتحكم فى الصفحة المسماة (As You Like)، وأنه قام بالاشتراك مع مستخدمى بعض الحسابات الأخرى بنشر أسئلة مادة اللغة العربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات.