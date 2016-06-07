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مصرع تلميذة غرقا أثناء الاستحمام فى النيل ببنى سويف

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مصرع تلميذة غرقا أثناء الاستحمام فى النيل ببنى سويف مصرع تلميذة غرقا أثناء الاستحمام فى النيل ببنى سويف
لقيت تلميذه بالصف السادس الابتدائى مصرعها غرقا فى نهر النيل أمام مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، حيث تلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن ببنى سويف، يفيد غرق طفله أثناء محاولة استحمامها فى نهر النيل.

وعلى الفور انتقل المقدم عمرو حامد نائب مأمور مركز شرطة الفشن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الطفلة تدعى "مريم. أ" -11 سنة تقيم بمدينة الفشن، تلميذة بالصف السادس الابتدائى، ذهبت مع عدد من صديقاتها إلى شاطئ نهر النيل، وبسبب شدة الحرارة أرادت الاستحمام رغم عدم إجادتها السباحة مما أدى لغرقها فى نهر النيل.

تم استخراج الجثة من مياه نهر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.


>مصرع طفل غرقاً فى بئر مياه جنوب بنى سويف
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