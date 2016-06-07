أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمصرف للرى بالبحيرة

Google+ Print
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمصرف للرى بالبحيرة مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمصرف للرى بالبحيرة
لقى شخص مصرعة وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة بمصرف الخيرى للرى التابع لمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بانقلاب سيارة بمصرف الخيرى بطريق إدكو – دمنهور أمام قرية 1 دائرة المركز .

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى بدون لوحات ماركة هيونداى فضى اللون قيادة خيرى خميس عبد الجواد 45 سنة سائق ومقيم مركز أبو حمص بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده وانقلابها بالمصرف المشار إليه، وأسفر الحادث عن وفاة مرافق قائد السيارة "ح.ا.ح" 48 سنة، وكذا إصابة قائد السيارة بكسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.


>مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365