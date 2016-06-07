مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بمصرف للرى بالبحيرة

لقى شخص مصرعة وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة بمصرف الخيرى للرى التابع لمحافظة البحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بانقلاب سيارة بمصرف الخيرى بطريق إدكو – دمنهور أمام قرية 1 دائرة المركز .

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى بدون لوحات ماركة هيونداى فضى اللون قيادة خيرى خميس عبد الجواد 45 سنة سائق ومقيم مركز أبو حمص بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده وانقلابها بالمصرف المشار إليه، وأسفر الحادث عن وفاة مرافق قائد السيارة "ح.ا.ح" 48 سنة، وكذا إصابة قائد السيارة بكسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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