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دفاع هشام جنينة يطلب تأجيل محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة للإطلاع

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دفاع هشام جنينة يطلب تأجيل محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة للإطلاع دفاع هشام جنينة يطلب تأجيل محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة للإطلاع

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة

بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هيثم الصغير وأمانة سر ناصر عبد الرازق، نظر أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة في اتهامه ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد تضر بالأمن القومي.

وطالب المحامي على أيوب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن “جنينة”، بتأجيل القضية للاطلاع، والسماح بتصوير أورقها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت ، المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح في القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، وحددت جلسة 7 يونيو الجاري لبدء المحاكمة، في اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في ، من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم.

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