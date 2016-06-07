ملكة جمال أمريكا «سمراء» وضابط بالجيش

فازت ديشونا باربر ملكة جمال كولومبيا السمراء ذات الست والعشرين ربيعا بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2016 لتتنافس خلال يوليو القادم على لقب ملكة جمال العالم.

و”ديشونا” هى ضابط احتياط بالجيش الأمريكى ومحلل معلومات تكنولوجية بوزارة الصناعة .

وقد أدهشت الحكام عندما سئلت حول قرار البنتاجون بضم النساء إلى جميع قطاعات الجيش دون تميز باعتباره قرار سياسى أعاد تصحيح الأوضاع العسكرية فى الجيش الأمريكى فأجابت “باعتبارى امرأة فى الجيش الأمريكى أعتقد أن قرار السماح بدخول المرأة إلى جميع الأسلحة والقطاعات العسكرية يعيد التوازن.

وأضافت أن المرأة فى الجيش قوية مثل الرجال وكقائدة وحدة قوية وقراراتى نافذة بالاضافة أننى معطاءة ومتفانية فالقرار يسعد المرأة لتأكدها أن الدولة لا تصنف الإنسان بناء على النوع أو الجنس.

و”ديشونا” هى ابنة رقيب جيش متقاعد وكلفت كضابط التموين خلال عام 2011 ثم أصبحت قائد الخدمات اللوجستية.

وتأمل “ديشونا” فى استغلال لقبها كملكة لجمال أمريكا لالقاء الضوء على القضايا الصحية لقدامى المحاربين والأثار الصحية التى يعانى منها المجندين العائدين من المعارك خاصة الاضطرابات التى يعانيها من آثار الصدمات التى يواجهونها.

قد فازت ملكة جمال هاواى شيلسا هاردين بلقب الوصيفة الأولى وفازت ملكة جمال جورجيا إيمانى ديفيس بلقب الوصيفة الثانية.

ويبدو أن الاختيارات هذا العام يسيطر عليها الطابع السياسى وليس الجمالى فالفائزات بالألقاب الأولى الثلاث سمراوات وتنتمين إلى الولايات اللاتينية.