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استشارى باطنة: الصيام يرفع مناعة الجسم ويحد من الإصابة بالسرطان

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استشارى باطنة: الصيام يرفع مناعة الجسم ويحد من الإصابة بالسرطان استشارى باطنة: الصيام يرفع مناعة الجسم ويحد من الإصابة بالسرطان
يتميز الصيام بالعديد من الفوائد الصحية التى تجعل الباحثين والعلماء يتوقفون أمامها فى تعجب شديد، ومن أهم مميزات الصيام راحة الجهاز الهضمى وخفض مستويات السكر فى الدم والتخلص من .

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى، أن العلماء اكتشفوا أن الصيام يعزز من مناعة الجسم ضد السرطان ويرفع مناعة الجسم، موضحا أن العلماء قاموا بإجراء بحث على مجموعة من الصائمين وجدوا أن المريض الذى يصوم يقوم الجسم بتحفيز نفسه على إخراج مادة تسمى بـ"IL2" وهو محفز مناعى يزيد من مقاومة الجسم للأمراض ويقضى بطريقة غير مباشرة على الميكروبات.

وأضاف أنه مع ارتفاع مناعة الجسم يكون الجسم لديه فرصة أكبر فى مقاومة السرطان ويحد من إصابة الفرد، ويتوقف العلماء والباحثون حتى الآن أمام هذا الإعجاز ولا يعرفون سببا واضحا لإخراج الجسم لهذه المادة التى تقوم بهذا الدور الفعال فى مقاومة السرطان بكل أشكاله.

وأشار الدكتور محمد المنيسى إلى أن الصيام أيضا يعمل على راحة الجهاز الهضمى وذلك بفضل عدم تناول الطعام فترات طويلة وهو ما يساعد على استمرار وظائف هذا الجهاز الطبيعية وإفراز العصارة الهضمية وهو يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم، وهضم الطعام بمعدلات ثابتة.

ويعتبر الصيام عاملا مساعدا على زيادة حرق الدهون فى الجسم " طبيعى" حيث يعمل الصيام على تكسير الجلوكوز مما يسهل تكسير الدهون لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم خاصة الدهون المخزونة على الكليتين والعضلات.


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