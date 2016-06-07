القومي للمرأة يتابع تطورات أزمة «سيدة المنيا»

استقبل اللواء طارق نصر محافظ المنيا وفد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ، حيث سيقوم الوفد بزيارة مطرانيه المنيا ،كما سيزور الوفد قرية الكرم بمركز ابوقرقاص للوقوف على أخر المستجدات بالقرية ومتابعة الموقف العام المتعلق بالأزمة الأخيرة.

أكد المحافظ على عدم قبول أية تجاوزات أو سلوكيات غير مسئولة تقع من الإخوة المسلمين ضد أشقائهم المسيحيين ،لافتا إلى أن الدولة لن تقبل بحدوث مثل هذه التجاوزات أو التقاعس عن تنفيذ القانون ،مشددا على انه سيتم محاسبة المقصرين والمخالفين للقانون وضرورة إنفاذ أحكام القانون لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث الذي يسيء لنا جميعاً.

من جانبها أشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا الحادث يتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية ، كما يتنافى مع روح التسامح والأخوة التي نشأ عليها أبناء الشعب المصري وأعربت عن ثقتها في أجهزة الدولة لمحاسبة وعقاب كل من تسبب في الأزمة.