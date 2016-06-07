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صور.. تداول أجوبة امتحان الإنجليزي بمكتبات أسيوط والسؤال الواحد بـ10 جنيهات

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أرشيفية

أرشيفية

تشهد بعض مكتبات محافظة أسيوط، الآن، تكدس وزحام من قِبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، وذلك عقب تسريب ورقة امتحان اللغة الإنجليزية منذ قليل، وتداول أوراق الأجوبة في المكتبات بعد حلها من قِبل بعض الأساتذة.

وتُباع أوراق الأجوبة بالمكتبات بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر السؤال الأول لـ10 جنيهات، حسبما أفاد مراسلنا.

واعترض بعض أولياء الأمور، على تداول أوراق الأجوبة، وذلك لما وجودوه من اختلاط بين امتحان عام 2013م، وهذا العام، معللين ذلك بأن بعض المكتبات تستغل عدم معرفة أولياء الأمور بالامتحان الحقيقي.

وأشار أولياء الأمور، اإى أن المكتبات تصمم “لوجو” خاص بها على الإجابات الصحيحة، وتبيعها بسعرٍ أغلى.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداؤا امتحان الثانوبة العامة بمحافظة أسيوط يصل إلى 20686طالبًا منهم 20635بالنظام الحديث، و51 طالبًا بالنظام القديم, في 64 لجنة، بالإضافة إلى لجنة النور، ولجنة واحدة سجن.

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