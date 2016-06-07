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وصول 87 متهمًا بقضية«مذبحة أسوان» إلى مجمع محاكم أسيوط

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وصول 87 متهمًا بقضية«مذبحة أسوان» إلى مجمع محاكم أسيوط وصول 87 متهمًا بقضية«مذبحة أسوان» إلى مجمع محاكم أسيوط

مراسل ONA»»:

وصل منذ قليل، 87 متهمًا في أحداث الدابودية والهلايل، 48 متهم من الهلايل و39 متهم من الدابودية، إلى مجمع محاكم أسيوط، إستعدادًا للنطق بالحكم في القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثان أسوان والمتهم فيها 163 شخص في أحداث الدابودية والهلايل, وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 26 متهمًا إلي مفتي الديار المصرية لإبدائه بالرأي في القضية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محروس محمد علي، وكان المتهمون قد وصلوا في وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي والشرطة العسكرية، حيث وصل 50 متهمًا من عائلة الهلايل ، و38 من عائلة الدابودية من إجمالي 163 متهم من العائلتين .

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