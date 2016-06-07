ضبط تاجر مواشى وأشقائه بحوزتهم 27 حمارا بينهم 12 مذبوحا فى سوهاج

تمكن النقيب عمر أبو عقرب معاون أول مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بالإشتراك مع النقيبان محمد كمال ومصطفى صيوح معاونى مباحث المركز من إلقاء القبض على تاجر مواشى شقيقيه وتاجر مواشى آخر يقيم بطنطا محافظة الغربية أثناء قيامهم بذبح 12 حمارا بالمنطقة وسلخها.

كما تم ضبط 15 حمارا بنفس المكان مازالوا على قيد الحياة من بينهم 3 مخدرين مجهزين لعملية الذبح، وذلك فى ثان أيام رمضان، تم التحفظ على الحمير المذبوحة والحمير التى مازالت على قيد الحياة والمتهمين تمهيدا لتحرير محضر والعرض على النيابة العامة التى أصدرت أذن الضبط.

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