موظفة تحرر محضرا ضد حماها وزوجها لإصرارهما على ختان ابنتها بمدينة نصر

>تحدت خديجة غضب زوجها وتهديده لها بالطلاق، وذهبت بقدميها لتحرر محضر رقم 4739 لسنة 2016 مدينة نصر ضده بعدم التعرض لها وطفلتها التى تبلغ 12 عاما، بعد أن أصر على إجراء عملية الختان لابنتها.

وقالت "خديجة. د التى تبلغ من العمر 36 عاما فى حديثها عن مشاكلها مع أهل زوجها :"عشت مع زوجى مطيعة طوال فترة زواجى، لم أخالف كلامه يوميا، وحاولت منذ أن ولدت ابنتى نهى أن أؤجل عملية الختان حتى وصلت البنت لسن 12 عاما، لكى لا أعرضها لتلك التجربة المؤلمة، خوفا على حياتها بسبب سماعى عن موت فتيات أثناء إجراء العملية لهن.

وتابعت :"زوجى متعلم ويعمل موظفا فى مجمع التحرير، وأنا أعمل موظفة فى شركة تأمين، وأنجبنا ذكرين وتلك الفتاة الصغيرة، وكنت أتمنى أن لا تصل بنا الحال لتلك الدرجة، وألآ أخسره كزوج وأقف ضده فى المحاكم والأقسام".

وأكملت خديجة معاناتها :"مشكلتى الكبرى هى والد زوجى، الذى كان متذمرا، وقام بسبى والتعدى على بالإهانة، موجها كما من الاتهامات بأنى أريد أن أفسد أخلاقها، وعندها أدركت أنهم يصرون على تنفيذ رغبتهم فى ارتكاب تلك الجريمة فى حقها، وتركت المنزل وأخذت أولادى معى، ودفعت الوسطاء للتدخل، لكنهم رفضوا كل تلك الجهود.

واستطردت: اشتدت الخلافات ووصل الأمر إلى طلبى الطلاق، ولكن زوجى رفض وواجهنى بمنتهى العنف، وذهب ليقيم ضدى دعوى نشوز وإنذار طاعة، فأدركت وقتها أن حياتنا الزوجية انتهت، وقررت أن أقيم دعوى الطلاق التى حملت رقم 3798 لسنة 2016 أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر.

وقالت الزوجة: حاول زوجى أن يختطف أبنائى منى، وعندها حررت محضرا بقسم شرطة مدينة نصر ضده بعدم التعدى، وخصوصا أنه قال لى نصا أن أولاده ملكا له ويفعل بهم ما يشاء.

وطالبت الزوجة برحمتها من عنف زوجها، وإيجاد حل لمشكلتها، وضمان عدم التعرض لها وأطفالها الصغار من قبل زوجها .

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