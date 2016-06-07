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علاء الكحكى يدعو المسلمين لعدم مشاهدة المسلسلات فى أوقات الصلاة والقرآن

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علاء الكحكى يدعو المسلمين لعدم مشاهدة المسلسلات فى أوقات الصلاة والقرآن علاء الكحكى يدعو المسلمين لعدم مشاهدة المسلسلات فى أوقات الصلاة والقرآن
دعا علاء الكحكى، رئيس قنوات النهار، المصريين إلى عدم تضييع وقت شهر رمضان الكريم فى مشاهدة المسلسلات، مضيفاً: "لا تستغربوا أن الذى سيطلب منكم هذا الطلب وينصحكم هذه النصيحة هو صاحب قناة ووكيل إعلانى وبياع إعلانات".

وأضاف رئيس شبكة قنوات النهار وأحد كبار اللاعبين فى سوق الميديا: "استحلفكم بالله لا تضيعوا رمضان من أيديكم.. المسلسلات 24 ساعة والبرامج تستطيع مشاهدتها فى أى وقت بعيدًا عن مواعيد الصلاة وقراءة القرآن الكريم.. اقترب من ربك لعلها ساعة العتق من النار.. والله أن الدنيا لا تساوى شيء".

وتابع أحد أكبر رجال الإعمال فى مجال الميديا: "أعرف إنه قد يبدو عليكم غريبًا ما أقوله، ولكننى لم أكن اقصد يوماً أن أكون مالكًا لقناة، ولكن هذا قدر الله لى وأدعوه وأحلم باليوم الذى أخرج فيه من هذه المهنة".


>- بالفيديو.. علاء الكحكى: مشروع قانون الإعلام ليس فى صالح الاستثمار ويعود بنا للخلف

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