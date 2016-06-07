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صور.. شراء 5 سيارات لنقل مياه الشرب بـ 10 ملايين جنيه

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سيارات نقل المياه

سيارات نقل المياه

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المعونة الأمريكية، والذي ينص على امتلاك سيارات نقل مياه، حسبما أفاد مراسنا.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بأن تم استلام 5 سيارات نقل مياه من الإستانلس سعة 30 متر مكعب بمبلغ 10 مليون جنيه مصري طبقًا للبروتوكول المبرم بين هيئة المعونة الأمريكية والشركة.

وأضاف صلاح الدين، أن السيارات سوف يقوم الدفع بها لمحافظة الوادي الجديد، لتقديم خدمات نقل المياه النظيفة الصالحة للشرب للأهالي والهيئات، وذلك تمهيدًا لبدء قيام الشركة بالتشغيل والصيانة وإجراءات نقل الأصول بمحافظة الوادي الجديد.

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