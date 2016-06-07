وزير الإسكان يصدر قرار إدارى لإزالة تعديات بمساحة 30 ألف متر بمدينة طيبة الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار إدارياً لإزالة التعديات الواقعة على مساحة حوالى 30 ألف م2، بالمنطقة الأولى بالقطعة رقم 18، المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة طيبة الجديدة .

وشدد وزير الاسكان ، فى بيان صحفى ، على ضرورة أن يتم تنفيذ القانون على المخالفات والتعديات المختلفة بالمدن الجديدة، وأن الوزارة تعمل على الحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى بالمدن الجديدة، ومنع أى مخالفات جديدة.

ونص قرار الإزالة الذى أصدره الوزير على أن يتولى جهاز مدينة طيبة الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة.

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