355 ألف مواطن تقدموا لحجز 500 ألف شقة فى مشروع الإسكان الاجتماعى

أكدت مصادر مطلعة، بوزارة الإسكان، أن إجمالى عدد المتقدمين لحجز الـ500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ حتى الآن 355 ألف مواطن.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن مكاتب البريد تستقبل المواطنين الراغبين فى التقدم فى المواعيد المقررة، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقدم للحجز يوم الأربعاء بعد المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر مد الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى أسبوعين، لينتهى فى 15 يونيو المقبل، وذلك استجابة لطلبات عدد كبير من المواطنين الذين سحبوا كراسات الشروط، ولم يتمكنوا حتى الآن من استكمال مستندات الحجز المطلوبة، كما تمت الاستجابة لمطالب عديدة سابقة بإعفاء أصحاب المهن الحرة من تقديم الرقم التأمينى، الذى واجه البعض صعوبة فى استخراجه.

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