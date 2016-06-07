بدء أولى جلسات محاكمة هشام جنينة بتهمة بث وإذاعة أخبار كاذبة

بدأت منذ قليل، محكمة جنح القاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أقارب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وأكد أعضاء هيئة الدفاع عن "جنينة" عقب خروجهم من قاعة المحكمة، أنهم طلبوا أجلا للاطلاع على أوراق القضية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدة لسنة 2016، وحددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة، فى اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.

- وصول هشام جنينة المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة بث أخبار كاذبة

>