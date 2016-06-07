باسم درويش يكشف أخطاء تتر مسلسل «المغنى».. «محمد سلطان»و«عمربطيشه»أبرز الضحايا

كتب_مصطفى حمزة

كشف باسم درويش “الموسيقار المصرى المقيم بألمانيا” فى تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA”،عن وجود عدة أخطاء بتيتر نهاية مسلسل “المغنى” للفنان محمد منير،يأتى على رأسها ما يعتبره “غير لائق” فى حق قامات فنية لها تاريخ مثل الموسيقار الكبير محمد سلطان والشاعر الكبير عمر بطيشه.

باسم .فى بداية حواره عبر عن ضيقه من ماحدث وقال” ازاي اي حد شغال في المجال يكتب كلمات محمد سلطان وألحان عمر بطيشه..!!،مَش معقول مفيش حد ليراجع،عيب قوي خطا زي ده ،مَش مهم أسمائنا احنا ،وأسماء الناس اللي اشتغلت وتعببس ده تاريخ،لان “سلطان” و”بطيشه” مشس قليلين”

وأضاف ” أسم الأغنية ايضا كتب خطأعلى التيتر بأنها “اللى غايب”،رغم أن العمل المقصود هو “لقيتك فين”،ألحان الموسيقار محمد سلطان،كلمات عمر بطيشة،توزيع موسيقي لفريق كايرو ستيبس .

كما اوضح انه لم تتم الإشارة إلى أن التسجيل تم في ألمانيا باستوديو “مارفيج كولون” المعروف عالميا،هندسه الصوت ماتياس جرام ،أما هندسه الصوت فى مصر ،فقام بها كل من باسم صبحي ويوسف احمد ،مشيرا إلى تكرار ذلك مع الفنانون الذين قاموا بعزف اللحن ايضا،وهم “عود” باسم درويش ، “قانون” راجي كمال ،”دودوك وناي “رغيد وليم،” باص” ستيفان هيرجنرودر،”إيقاع” ماكس كلاس،” ساكسفون” فولفجانج فيتمان.

باسم قال كذلك “انا معلهش محبط من اللي حصل، اللي بياكد لي ان مصر فيها ناس جامده جدا ولكن للأسف مَس بيهتموا بالتفاصيل”

أما ظروف التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنان محمد منير وفريق “كايرو ستيبس” بعد نجاح أول أعمالهما معا “أنا منك أتعلمت”،فيقول عنها الموسيقار باسم درويش “بدأنا العمل على الأغنية العام الماضى،وكان “منير” هو صاحب الفكرة،ولم يكن تنفيذها سهلا ،لاننا نعمل على أغنية معروفة للمطربة الراحلة” فايزة أحمد”،وهو مايضاعف من خطورة تغيير الشكل الموسيقى للعمل”.

ثم يقول قائد فريق “كايرو ستيبس “بدأنا البروفات مع منير فى المانيا ،وكذلك فى مصر، وتم التوزيع الموسيقي بطريقه ورشه عمل بين الفريق ومحمد منير،قبل أن نسجل”لايف” الاغنيه بوم ٧ مايو في” كولون”،والكورال والقانون لراجي كمال في مصر،مع مهندسي الصوت يوسف احمد وباسم صبحي ،ثم تم المكساج في المانيا ،ونفذه مهندس الصوت ماتياس جرام “،و الموسيقيون هم أعضاء كايرو ستيبس.

باسم أكد على أهمية وجود الأغنية في سياق المسلسل،مشيرا إلى أنها تحمل رساله غير مباشره للمجتمع المصري.