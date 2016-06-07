اتفاق «مصري سوداني» لزراعة 18 ألف فدان بمشروع شرق النيل

وقعت مصر والسودان، الثلاثاء على اتفاقية تعاون مشترك في مجال الاستثمار الزراعي، يتم بمقتضاها قيام إحدى الشركات المصرية بزراعة مساحة 18 ألف فدان،في مشروع شرق النيل الزراعي بولاية الجزيرة السودانية.

وقع الاتفاقية عن ولاية الجزيرة السودانية مدير وزارة الزراعة والموارد الطبيعية سيف الدين عبود، وعن الجانب المصري المدير العام لشركة الوادي المصرية القابضة محمد محجوب.

ورحب والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا – عقب توقيع الاتفاقية – بالاستثمارات المصرية بالولاية في مشروع شرق النيل الزراعي في مساحة 18 ألف فدان، مؤكدًا اكتمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأعرب إيلا، عن أمله في أن يمثل المشروع المصري نموذجا للاستثمار الزراعي بالولاية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من نقل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية.

وأكد أن مشروع شرق النيل الزراعي، سيحقق نقلة اقتصادية وتنموية للمنطقة، معلنا استمرار جهود الحكومة في تذليل كل الصعوبات والعراقيل، ومتمنيا أن يجد أبناء المنطقة حظهم في التوظيف، وأن تعود الفائدة على ملاك الأراضي والمستثمرين.

وعبر المدير العام لشركة الوادي المصرية، عن سعادتهم بالاستثمارات المصرية

في ولاية الجزيرة، مؤكدا سعي الشركة للاستثمار بمبلغ 30 مليون دولار لزراعة 18 ألف فدان، واعدا بالمزيد من تدفق الاستثمارات المصرية بالولاية في المجال الزراعي والحيواني.

الخرطوم – أ ش أ