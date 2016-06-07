أخبار ليبيا..الجيش الليبى يؤكد السيطرة على معسكر "كتيبة الساعدى" غرب سرت

أكد أحمد هدية رئيس المركز الإعلامى، "لغرفة عمليات البنيان المرصوص" والتى شكلها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى، السيطرة على معسكر كتيبة الساعدى فى قرية أبوهادى 20 كلم غرب مدينة سرت.

وقال هدية، فى تصريح صحفى اليوم، أن قوات «البنيان المرصوص» تقدمت أمس باتجاه معسكر كتيبة الساعدى وأحكمت السيطرة عليه، والتحمت قوات المحور الجنوبى الغربى مع قوات المحور الجنوبى بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلى تنظيم داعش.

وأوضح هدية أن المواجهات المسلحة كانت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة واستمرت لساعات، كما نفذ سلاح الجو الليبى خمس طلعات قتالية قصف فيها مواقع وتجمعات التنظيم وعمليات التمشيط جارية فى محيط معسكر كتيبة الساعدى وداخل مقر الكتيبة.

وتابع أن قواتهم «تتقدم باتجاه مدينة سرت بخطى ثابتة خصوصاً أن معسكر كتيبة الساعدى يبعد 20 كلم فقط عن وسط المدينة، خصوصاً بعد التحام كافة قواتهم بالمحورين الغربى والجنوبي»، مضيفاً «أن صنف الهندسة العسكرية والفرقة المشتركة بين جهازى المخابرات العامة ومكافحة الجريمة يقوم بعمليات تفكيك للألغام والعبوات الناسفة والمفخخات التى تعيق تقدمهم وفى المواقع التى تمت السيطرة عليها حفاظاً على أرواح عناصرهم».

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