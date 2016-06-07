مصر تشارك باجتماعات الاستخدام السلمى للفضاء بالأمم المتحدة غدا

تشارك مصر ، غدا الأربعاء، فى اجتماعات اللجنة الرئيسية للاستخدام السلمى بالفضاء بفيينا بالأمم المتحدة، حيث ستتم مناقشة ما عرضته دول العالم ومن بينها مصر فى اجتماعات اللجنة الفرعية والتى عقدت فى الفترة من 15-26 فبراير 2016.

وقال الدكتور علاء النهرى، ممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء بالأمم المتحدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العامة من المقرر أن تعتمد عددا من مطالب مصر خلال اجتماعات اللجنة الفرعية بثلاثة ببنود وهى مكافحة الإرهاب، ودعم إدارة الكوارث، والحطام الفضائى.

وأكد النهرى، أن العديد من الدول تؤيد مصر فى مطالبها وعلى رأسها روسيا والإمارات، حيث ألقت كلتا الدولتين كلمة باجتماعات اللجنة الفرعية أكدت على أهمية مطالب مصر، موضحا أنه بعد موافقة اللجنة الرئيسية على مطالب مصر بالبنود الثلاثة ستعرض المطالب على اللجنة العامة للأمم المتحدة بأمريكا وتعتمدها بشكل نهائى فى شهر سبتمبر المقبل ويحضرها ممثلون عن وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح النهرى، أن اللجنة الرئيسية من المقرر أن تعتمد مطالبة مصر باستحداث بنود أو إجراءات أو قرارات حاسمة تتعلق بتقنيات الفضاء يكون من شأنها إحلال السلم والأمن على الأرض، وأن توحد جهودها مع جهود لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، والتى تترأسها مصر الآن فى تطويق وتجفيف منابع الإرهاب والتى يقبع فيها جماعات إرهابية ترسل وتصدر أفرادا وجماعات للقيام بأعمال إرهابية فى جميع دول العالم، التى تختلف مع أيديولوجياتها الإرهابية، كما حدث على سبيل المثال فى أمريكا وفرنسا ودول أخرى.

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