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27 يوليو.. الحكم فى دعوى السماح لابنة "الشاطر" بزيارة والدها بالسجن دون حاجز

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27 يوليو.. الحكم فى دعوى السماح لابنة "الشاطر" بزيارة والدها بالسجن دون حاجز 27 يوليو.. الحكم فى دعوى السماح لابنة "الشاطر" بزيارة والدها بالسجن دون حاجز
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من عائشة نجلة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، التى تطالب بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس فى سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجى، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 6388 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تزور والدها من خلال حاجز زجاجى فى سجن العقرب، وذلك بسبب إجراءات أمنية حسبما ذكر لها قيادات السجن.

- تأجيل دعوى ابنة "الشاطر" للسماح بزيارة والدها فى السجن لـ7 يونيو
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