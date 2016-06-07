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تعديل شروط القبول برياض الأطفال فى محافظة دمياط

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تعديل شروط القبول برياض الأطفال فى محافظة دمياط تعديل شروط القبول برياض الأطفال فى محافظة دمياط
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن يكون شرط سن القبول برياض الأطفال هو الشرط الوحيد للأطفال الذين لهم أخوة أو أخوات فى نفس المدرسة، وذلك تحقيقا لمبدأ لم شمل الأسرة، وتيسيرا على أولياء الأمور.

على أن ينطبق على جميع الفئات وليس المدرسين أو المدرسات فقط، حيث أكد المحافظ أنه لن يتم استثناء أى حالة من شرط السن مطلقا.

وكان المحافظ قد تلقى العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بخصوص شروط القبول برياض الأطفال والخاصة بوجود الطفل الأول بالمدرسة وعدم قبول الطفل الثانى لعدم توافر شرط المنطقه السكنية، حيث قرر المحافظ اعتبار سن القبول شرط أساسى لقبول الأخوة فى نفس المدرسة حفاظا على لم شمل الأسرة.


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