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"تعليم البحر الأحمر": انتظام العمل داخل لجان الثانوية.. ولا شكاوى حتى الآن

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"تعليم البحر الأحمر": انتظام العمل داخل لجان الثانوية.. ولا شكاوى حتى الآن "تعليم البحر الأحمر": انتظام العمل داخل لجان الثانوية.. ولا شكاوى حتى الآن
قالت نورا فاضل مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر إن العمل منتظم بجميع لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، مؤكدة أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق منذ بدء الامتحان حتى الآن أى مشكلات.

وأضافت نورا فاضل أن غرفة العمليات تتابع أولا بأول عملية الامتحانات داخل اللجان المختلفة بالمحافظة، مؤكدة أن كل لجنة خارجها قوة تمركز من رجال الأمن.

يذكر أن 2383 طالبا يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، نظام حديث، وذلك داخل 12 لجنة على مستوى محافظة البحر الأحمر.


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