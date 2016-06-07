وصول 351 راكبا من العمالة المصرية بالخارج لميناء الغردقة

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الغردقة البحرى استقبل العبارة القاهرة وعلى متنها 351 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و44 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى.

وأكد عبد الرحيم مصطفى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن ميناء سفاجا استقبل العبارة أمانة وعلى متنها 1523 راكبا و30 سيارة و19 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 39 شاحنة، فيما تغادر العبارة الرياض وعلى متنها 53 راكبا و10 سيارات و2 شاحنة والعبارة مسرة وعلى متنها 41 راكبا و3 سيارات والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة والسفينة تى شى وعلى متنها 23 شاحنة و9 ركاب.

على جانب آخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1139 راكبا و54 سيارة و6 شاحنات والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 57 شاحنة و48 سيارة و10 راكب والسفينة الحرية وعلى متنها 47 شاحنة و11 راكبا والسفينة تى شى وعلى متنها 29 شاحنة و5 ركاب وغادرت السفينة أمينت وعلى متنها 27 ألفا و500 طن فوسفات متجهة إلى الهند والعبارة أمانة وعلى متنها 906 ركاب و18 شاحنة و13 سيارة.

وأكد المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة AMAL وعلى متنها 800 رأس جمال حية بوزن 240 طن قادمة من الصومال حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالميناء وادارة الحجر البيطرى لإجراء ما يلزم من فحوصات وتطعيمات قبل السماح بالإفراج عن الشحنة وطرحها بالأسواق خلال شهر رمضان المعظم.

ويستقبل الميناء السفينة O.M.BONITATIS وعلى متنها 5 آلاف طن بضائع عامة داخل حاويات قادمة من جدة، فيما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 639 راكبا و5 تريلا و11 سيارة و10 دراجات نارية تصدير.

وشهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 605 راكب و42 شاحنة و6 سيارة وغادرت العبارة ايلة وعلى متنها 183 راكبا منهم 129 معتمرا و3 باص عمرة و6 تريلا و508 طرود سمك.

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