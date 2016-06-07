رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد مركز جوائز العلوم بالصين

استقبل الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، وفد مركز جوائز العلوم والتكنولوجيا بالصين برئاسة الدكتور وينج فى مدير المركز لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك تمهيدا لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.

وأكد زهران فى بيان للجامعة اليوم، على عمق العلاقات بين مصر والصين والتى نحتفل هذا العام بمرور 60 عاما عليها وحرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجهات الاكاديمية العلمية والبحثية الصينية وتنمية مجالات التبادل العلمى والثقافى بينهما عن طريق عقد الشراكات العلمية وانشاء البرامج والمشروعات المشتركة.

وقدم "زهران" للوفد الصينى نبذة عن جامعة الإسكندرية للتعريف بخطتها الاستراتيجية وعلاقات الشراكة الدولية مع العديد من الجامعات والبرامج الجديدة بالكليات ومجالات الابحاث ذات الاهتمام والجهات الممولة لها والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى مع العديد من الجهات العلمية المرموقة.

كما استعرض الجانب الصينى الجوائز التى يقدمها المركز فى مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة وشروط التقدم لهذه الجوائز ومعايير لجان التقييم السنوية للمشروعات المقدمة للحصول على جوائز ، كما استعرضوا المساهمات التى يمكن أن يقدمها المركز لجامعة الإسكندرية للتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية الأخرى فى الصين.

حضر اللقاء الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد اسماعيل عميد كلية العلوم و الدكتور مختار يوسف عميد معهد الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد العزيز قنصوه عميد كلية الهندسة والدكتور بشرى سالم مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور مجدى عبد العظيم وكيل كلية الهندسة .

فى سياق متصل زار الدكتور عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،رئيس جامعة الدراسات الدولية بمقاطعة تشجيانغ الصينية، والوفد المرافق له بموقع الإدارة بمدينة هانجسو.

> تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعتين من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، والمشاركة فى المؤتمرات والندوات للتعرف على ملامح الثقافة المصرية والثقافة الصينية.

> وأبدى رئيس الجامعة بالصين رغبته فى إرسال طلاب الدراسات العليا لدراسة اللغة العربية بكلية الآداب والدراسات التخصصية بجامعة الإسكندرية، وأبدى رغبته فى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين.

> كما قدم نائب رئيس جامعة الإسكندرية، محاضرة تعريفية عن جامعة الإسكندرية وكلياتها ومركز اللغة العربية بكلية الآداب ثم انتقل "الكردى" والوفد المرافق له امس إلى العاصمة الصينية بكين لفتح آفاق تعاون جديدة فى مجالات التبادل العلمى والثقافى بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات التعليمية الصينية.

وفد من جامعة الإسكندرية يزور جامعة لانجوا الصينية