مصادر: رئيس الوزراء يوجه وزير التعليم باتخاذ اللازم لوقف تسريب الامتحانات

قالت مصادر إن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، عرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التى تقوم بها الوزراء لمنع هذه تسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المفاجئة لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن رئيس الوزراء وجه بضرورة اتخاذ اللازم لوقف تسريب الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تورطه فى هذا الأمر.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أجرى زيارة مفاجئة لمقر وزارة التربية والتعليم، لمتابعة أعمال غرفة عمليات مواجهة تسريب الامتحانات.

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