الصوم خلال الحمل.. هل هو آمن، هل يضرُّ بالجنين؟

جدَّة ـ هند حجازي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تدخل كثير من السيدات في حيرة من أمرهنَّ، وتكثر تساؤلاتهنَّ عن إمكانيَّة الصوم خلال الحمل؟ وهل يضر الجنين؟ فتمر بمرحلة من القلق لخوفها على صحة جنينها ورغبتها بالصوم، وعلمياً من الصعب الاجابة عن هذه التساؤلات لقلة الدِّراسات عن تأثير الصوم على الحمل والجنين. بينما أظهرت بعض الدِّراسات ألا فرق في وزن الطفل عند الولادة، سواء كانت أمه صائمة خلال الحمل أم لا.

«سيدتي» التقت بالدكتور ايهاب أحمدوه، استشاري النساء والتوليد، ليوضح لك هل الصوم يوثر في الحامل والجنين أم لا.

بداية أوضح الدكتور إيهاب أنَّ الطفل بحاجة إلى المواد الغذائيَّة التي تصله من خلال أمُه. لكن هنالك بعض الاعتبارات هي التي تحدِّد هل تصوم الحامل أم لا:

- مرحلة الحمل التي تمرين بها هل هي طبيعيَّة أم لا .

- هل مدَّة الصيام معتدلة أم أنَّك في منطقة مدَّة الصيام فيها أكثر من 14 ساعة .

- إذا كان شهر رمضان يصادف فترة الصيف الحار والأيام الطويلة، وهذا يعني أنَّه يجب عليك الإكثار من السوائل لتجنب الجفاف.

- حالتك الصحيَّة العامَّة قبل الحمل سليمة لا يوجد لديك أي مشاكل صحيَّة مثل داء السكري وضغط دم.

- ويضف الدكتور أحمدوه إن كنت من النساء اللواتي يتمتعن بوزن مناسب وأسلوب حياة صحيَّة عموماً فلن تتاثري بالصوم، لكن هناك 4 علامات تحذيريَّة إذا ظهرت عليك خلال صومك توجهي إلى الطبيب مباشرة:

- إذا لم يزد وزنك أو نقص بشكل ملحوظ .

- إذا شعرت بعطش شديد أو ازداد لونك سماراً أو رائحة قوية تصدر منك .

- حصل تغيير في حركة الجنين أو أنَّه لا يتحرَّك .

- ألم في أسفل البطن أو الظهر أو علامات ولادة.

- وأخيراً يضف بأنَّه عليك استشارة طبيبك قبل شهر رمضان هل حالتك الصحيَّة تسمح بالصيام أم أنَّ ذلك يضر بك وبالجنين، فديننا الحنيف أباح الإفطار للمريض والقضاء فيما بعد.