أول سنة صيام لطفلك.. كيف تتعاملين معها، وما النظام الغذائي السليم له؟

جدَّة - هند حجازي

ترغب كثير من الأمهات بتعزيز القيم الإسلاميَّة لدى أطفالها، ليتعودوا عليها وممارستها، وما أن يأتي شهر رمضان إلا ويبدأن بتهيئة اطفالهنَّ على الصيام، لكن السؤال الأهم ما هي السن المناسبة لصيام الطفل؟ وكيف يصوم من دون أن يتضرر؟ وما هو النظام الغذائي السليم ليساعده على الصيام؟

«سيدتي» التقت باختصاصيَّة التغذية، مال الشام كتيل، لتجيب لنا عن هذه الأسئلة.

كيفيَّة تعويد طفلك على الصيام:

- السن الأنسب لصيام طفلك هو العشر سنوات إذا كانت صحته جيِّدة، ولا يعاني من أمراض كلى أو سكري أو نقص الوزن الشديد.

- ابدئي بتعويد طفلك على الصيام بالتدريج، ويكون بصيامه من أذان الفجر إلى أذان الظهر في أيام رمضان الأولى ثمَّ يصوم إلى أذان العصر ثم إلى أذان المغرب حتى يتعود على الصيام.

- حاولي أن تعجلي بالإفطار وتأخري السحور.

- يفضل أن يكون الإفطار على الشكل التالي:

- يقسم الافطار إلى مرحلتين لتجنب مفاجأة المعدة بكميَّة كبيره من الطعام:

* المرحلة الأولى يفطر الطفل على التمر وكوب ماء أو عصير، ونراعي ألا يكون بارداً حتى لا يربك الجهاز الهضمي، بالإضافة لكوب من الشوربة الدافئة.

* والمرحلة الثانية بعدها بـ10 دقائق، نعطي الطفل وجبة تحتوي على البروتين ونشويات كالأرز والخبز وسلطة.

- بين الإفطار والسحور يفضل أن يتناول الطفل فاكهة مع قطعة حلوى أو مكسَّرات.

- نذكره دائماً بشرب الماء لتعويض ما فقده من سوائل.

- وجبة السحور تكون مشبعة للطفل مثل: بيض، فول وخبز.

- نراعي ألا يأكل مأكولات مالحة على السحور لتجنُّب العطش، وأن تحتوي وجبة السحور على فاكهة أو خضار تمنع العطش كالبطيخ، والخيار.

ما عليك مراعاته عند صيام طفلك:

- أن يأخذ حاجته من السعرات الحراريَّة ولا يسرف في استهلاك الأغذية عالية المحتوى من السكر كالحلويات.

- في نهار رمضان لا نكلف الطفل بمجهود شاق حتى لا يتعب ويرهق من الصيام.

- إذا أُصيب الطفل بأي مرض، اسهال ارتفاع درجة حرارة لا يكمل الصيام ويفطر على الفور.