خبر في الجول - الزمالك يفكر في تحويل شيكابالا للتحقيق

يفكر مجلس إدارة الزمالك في تحويل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للتحقيق بعدما أكد أنه يريد الرحيل عن الفريق لشعوره بـ"التربص".

وعلم FilGoal.com طالب بعض أعضاء المجلس اللاعب بالالتزام في التدريبات بعيدا عن رغبته في الرحيل، والتي لا يمانعها الزمالك.

طالع.. شيكابالا ينوي الرحيل عن الزمالك

ويرغب شيكابالا في موافقة الزمالك على انتقاله إلى المصري، فحسام حسن مدرب الأخير يسعى لضمه.

ولم تستقر الإدارة بعد على القرار الذي ستتخذه في هذا الشأن.

وسعى الزمالك جاهدا الصيف الماضي إعادة شيكابالا من سبورتينج لشبونة، فنجح بالفعل وأعاره الدور الأول للإسماعيلي.

ولم يلعب شيكابالا سوى لقاء الاتحاد ضمن أخر 5 لقاءات للزمالك بالدوري، فيعتمد المدرب محمد حلمي على مصطفى فتحي أو أحمد حمودي في مركز الجناح الأيمن.

وشارك النجم الأسمر في 26 مباراة للزمالك هذا الموسم وسجل 3 أهداف، لكنه لم يظهر بنفس المستوى الذي قدمه في النصف الأول من الموسم مع الدراويش.