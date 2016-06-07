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رمضان في الجول – أغرب موقف.. حيلة عبد الظاهر السقا للإفطار في الميعاد بتركيا

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رمضان في الجول – أغرب موقف.. حيلة عبد الظاهر السقا للإفطار في الميعاد بتركيا رمضان في الجول – أغرب موقف.. حيلة عبد الظاهر السقا للإفطار في الميعاد بتركيا

أثناء لعبه في تركيا، اضطر عبد الظاهر السقا لعمل حيلة خلال إحدى المباريات للإفطار مع آذان المغرب.

لعبة في الجول تستمر معكم في رمضان في أكثر من سلسلة جديدة. فمع حكايات ومواقف طريفة للمدربين واللاعبين، الآن جاء الموعد مع "الموقف الأغرب".

ويحكي مدرب فريق الإنتاج الحربي حاليا لـFilGoal.com "عندما كنت في الدوري التركي، كان علي لعب مباراة تبدأ آذان المغرب بوقت قليل".

وأضاف المدافع الذي لعب لأندية دينيزيلي سبور وجينشلربيرليجي وكونيا سبور وإسكشيهيريسبور في تركيا "نزلت أرض الملعب واضعا تمر في الشورت حتى أتناوله مع الآذان".

وأكمل "عندما رآني الحكم، طلب مني أن أخرج لأشرب".

وعن نصائحه للاعبين الحاليين خلال رمضان ولعب مباريات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، قال: "الأهم هو التقرب إلى الله كي يحالفهم التوفيق".

وأتم "من الضروري أيضا التحكم في النظام اليومي، سواء في مواعيد النوم والطعام لتفادي زيادة الوزن".

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