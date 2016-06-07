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«شاومينج» تتحدى التعليم والداخلية وتنشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» للثانوية

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«شاومينج» تتحدى التعليم والداخلية وتنشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» للثانوية «شاومينج» تتحدى التعليم والداخلية وتنشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» للثانوية

ارشيفية ـ امنتحانات الثانوية العامة ـ

نشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” المسربة لامتحانات الثانوية العامة على موقع “فيس بوك”، منذ قليل، صورًا ضوئية لامتحان زعمت أنه امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.

وأتبعت الصفحة، ورق الأسئلة بنشر الإجابات النموذجية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا كما هددت سابقًا، بأنها ستسرب الإمتحان.

وأدى طلاب الثانوية العامة للنظامين الحديث والقديم  امتحان  اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يذكر أن النيابة العامة كانت أمرت بحبس أدمن صفحة “شاومنج بيغشش ثانوية عامة”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسريب امتحان مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية العامة.

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