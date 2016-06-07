4 فوائد صحية مثيرة للقراصيا لا تعلم عنها شيئا

القراصيا أو البرقوق المجفف من أفضل أنواع الياميش مذاقا، ويقبل على تناوله الكثير من الصائمين فى شهر رمضان الكريم، وبجانب طعمها الرائع فهى تتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية رائعة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد الصحية للقراصيا، وذلك حسبنا نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "livestrong"، وتشمل:

1.القراصيا غنية جدا بتركيزات عالية من الألياف، وهى تساهم فى علاج الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمى.

>2.القراصيا غنية بفيتامين "ك"، الذى يقلل فرص الإصابة بجلطات الدم، وكما يقل فرص الإصابة بهشاشة العظام وتصلب الشرايين.

3.البوتاسيوم: تحتوى الحصة الغذائية من القراصيا على تركيزات جيدة من البوتاسيوم، وتمد الجسم حوالى بـ36% من احتياجاته اليومية، وهو يساهم فى تعزيز صحة القلب وتحسين صحة العظام وخفض الضغط الدموى المرتفع.

4.فيتامين أ: القراصيا غنية بفيتامين أ، وهو يساهم فى تعزيز صحة العين، كما أنه يقوى الجهاز المناعى ويقلل فرص الإصابة بالأمراض الميكروبية.

ولكن حذر التقرير فى الوقت نفسه من الإفراط فى تناول القراصيا حتى لا تتسبب فى نتائج عكسية، خاصة أنها تحتوى على سعرات حرارية عالية.

"ياميش رمضان" يقوى جهاز المناعة ويحمى عضلة القلب وينظم ضغط الدم