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وقفة احتجاجية لأهالي نجع حمادي لانقطاع المياه

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وقفة احتجاجية لأهالي نجع حمادي لانقطاع المياه وقفة احتجاجية لأهالي نجع حمادي لانقطاع المياه

أرشيفية

نظم العشرات من أهالي مدينة نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام شركة مياه الشرب بالمدينة.

وجاءت الوقفة، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب عن العديد من المناطق لساعات طويلة، حسبما أفاد مراسلنا.

وأشار المحتجون، إلى أن المياه لا تصل لمنازلهم إلا لساعات معدودة يوميًا، مما يتسبب في معاناة الأهالي، وخاصةً مع موجة الارتفاع الشديد في درجات الجرارة التي يشهدها صعيد .

ولفت المحتجون، إلى أنهم تلقوا وعودًا من المسئولين بحل الأزمة في أقرب وقت، خاصةً مع افتتاح محطة المياه الجديدة، والتي تغذي مدينه نجع حمادي بشكلٍ كامل.

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