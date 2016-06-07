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بدء امتحان «اللغة الانجليزية» لطلاب الثانوية العامة بنظاميها

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بدء امتحان «اللغة الانجليزية» لطلاب الثانوية العامة بنظاميها بدء امتحان «اللغة الانجليزية» لطلاب الثانوية العامة بنظاميها

أرشيفية

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وتستمر حتى 12 ظهرا، ويختبر 560 ألف طالب وطالبة “نظام حديث” فى 1581 لجنة سير على مستوى الجمهورية، إضافة إلى لجان النظام القديم.

وسمحت لجان الامتحانات للطلاب بالدخول فى الثامنة والنصف، حيث قام الأمن الإدارى للجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين بالسيدة زينب بتفتيش الطالبات بحثا عن أية وسيلة إلكترونية أو تليفون محمول فى إطار التصدى لمحاولات الغش الالكترونى.

من جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن غضبهم الشديد بعد تداول إجابات لبعض الأسئلة لامتحان اللغة الإنجليزية والتى لم يتم التأكد من صحتها حتي الان.

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