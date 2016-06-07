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إصابة 5 أشخاص في هجوم استهدف سيارة للشرطة في مدينة «اسطنبول» التركية

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إصابة 5 أشخاص في هجوم استهدف سيارة للشرطة في مدينة «اسطنبول» التركية إصابة 5 أشخاص في هجوم استهدف سيارة للشرطة في مدينة «اسطنبول» التركية

ارشيفية

أصيب خمسة أشخاص إثر هجوم استهدف صباح اليوم الثلاثاء سيارة تابعة للشرطة في مدينة اسطنبول التركية.

ووفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية – فأن الهجوم على حافلة تابعة للشرطة وقع أثناء مرورها بالقرب من أحد أقسام الشرطة، وفور الهجوم، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه قد سمع دوى طلقات نار بعد وقوع الانفجار الذي ألحق أضرارا مادية بمحال تجارية قريبة من موقع الحادث، فيما شرعت الشرطة في إخلاء المباني المجاورة.

وذكر الوكالة أن حافلة الشرطة كانت متجهة إلى جامعة اسطنبول في مهمة روتينية ..ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الهجوم.

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