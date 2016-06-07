رئيس وزراء اليمن: الحكومة عازمة على مواصلة دورها الوطنى وإعادة الإعمار

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر عزم الحكومة وتصميمها على مواصلة دورها الوطنى فى هذه المرحلة الاستثنائية من العاصمة المؤقتة عدن، والمتابعة المباشرة لترسيخ الأمن والاستقرار فى المحافظات المحررة، وإطلاق عجلة بدء إعادة الإعمار والنهوض والتعامل مع المشكلات التى يواجهها المواطن فى المجالات المعيشية والخدمية.

وقال رئيس الوزراء - فى تصريح عقب وصوله مساء اليوم الاثنين إلى عدن- إن اليمنيين مثلما اثبتوا لأنفسهم وللعالم قدرتهم على دحر مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية من غالبية أراضى الوطن، يجب أن ينتصروا على مخططهم المستمر لشق الصف، كما أنهم مدعوون اليوم إلى الانتصار فى مسيرة البناء وإعادة الإعمار.

وأشار ابن دغر إلى أن الحكومة تدرك تماما ما ورثته من تحديات جسيمة ومعاناة مريرة يكتوى بنارها المواطنون فى المحافظات المحررة ولن تتهرب من مسئوليتها وستعمل إلى جانب السلطات المحلية والمكونات السياسية والمجتمعية كفريق واحد لمواجهة هذه التحديات، مطالبا المواطنين بالتعاون والتكاتف لاجتياز هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بعزيمة وإصرار على تحقيق النجاح مع المواطنين وبهم، وأية أخطاء سيتم التعامل معها بجدية وحزم، مشيرا إلى أن مستقبل اليمن وشعبها لم يعد يحتمل المزيد من المخاطرة والعبث و"كلنا يعلم حجم التحديات التى ليست من صنع هذه الحكومة لكننا مسئولون عن حلها وتجاوزها بكل الطرق والوسائل".