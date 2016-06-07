العاهل الأردنى سيشارك فى تشييع جنازة محمد على كلاى

أعلن المتحدث باسم عائلة بطل الملاكمة الراحل محمد على كلاى، اليوم الاثنين أن العاهل الأردنى الملك عبد الله، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سوف يشاركان فى تشييع جنازة كلاى التى سوف تقام يوم الجمعة القادم.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن المتحدث أوضح أن أردوغان والعاهل عبد الله والرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون والممثل بيل كريستال سيلقون كلمات خلال الجنازة التى ستقام فى موطنه الأصلى فى مدينة لويزفيل بولاية كينتاكى الأمريكية.

وكان محمد على كلاى قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عاما بعد أن سجل اسمه بحروف من نور فى قائمة أبطال الملاكمة، وذلك بعد فوزه 3 مرات ببطولة العالم للوزن الثقيل.