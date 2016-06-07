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أخبار العراق طيران التحالف يقصف داعش بالموصل والفلوجة ويقتل قيادات بالتنظيم

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أخبار العراق طيران التحالف يقصف داعش بالموصل والفلوجة ويقتل قيادات بالتنظيم أخبار العراق طيران التحالف يقصف داعش بالموصل والفلوجة ويقتل قيادات بالتنظيم
قصف طيران العراق والتحالف الدولى مواقع وتجمعات لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى الموصل بنينوى والفلوجة بالأنبار، مما أسفر عن مقتل قيادات بالتنظيم بينهم نائب زعيم "داعش" بالموصل وتدمير آليات وأسلحة لداعش.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الاثنين أنه استنادا لمعلومات مديرية الاستخبـارات العسكرية، فإن غارة لطيران القوة الجوية العراقية، استهدفت موقعا للتنظيم بالساحل الأيسر فى الموصل مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين بينهم نائب زعيم "داعش" بالموصل مسؤول تجنيد أوروبا والمسؤول الشرعى بالتنظيم.

كما قصف طيران التحالف الدولي، وفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عدد امن الانتحاريين من "داعش" فى الفلوجة شرقى الأنبار أسفرت عن مقتل العديد منهم.

ودمر طيران التحالف سلاحا مضادا للطائرات فوق مصنع بمنطقة العيساوى فى الفلوجة، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير سلاح عيار 57 مم.. كما قصف طيران التحالف مكتب استخبارات لداعش كان به عشرة إرهابيين فى حى الجغيفى شمالى الفلوجة مما أسفر عن مقتل خمسة منهم بينهم مدير المكتب وهو سعودى الجنسية وتدمير المقر.

واستهدفت طيران التحالف تجمعا لمسلحى "داعش" فى حى البعث بمدينة الفلوجة، مقابل منطقة الجسر القديم، مما أدى إلى مقتل 25 إرهابيا وتدمير ست سيارات مزودة برشاشات أحادية.. كما دمر الطيران أربع سيارات مفخخة فى منطقة الحى الصناعى بمدينة الفلوجة وقتل أحد الإرهابيين.

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