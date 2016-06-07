أخبار العراق..تليجراف: مليشيات شيعية عذبت مئات المدنيين بالفلوجة

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن مئات من المدنيين يشتبه فى أنهم تعرضوا للتعذيب بعد خطفهم من قبل مقاتلى المليشيا الشيعية التى تتقدم نحو مدينة الفلوجة العراقية التى يحتلها تنظيم "داعش" منذ عامين، وسط ظهور تقارير عن جثث "مهشمة" تكتشفها السلطات المحلية.

وأشارت الصحيفة - فى تقرير نشرته اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني- إلى أن المسؤولين المحليين أكدوا خطف المليشيا لنحو 600 مدنى أثناء قتال عناصر "داعش" فى بلدة الصقلاوية، وذلك بجانب عشرات آخرين تفرقوا عن عائلاتهم أثناء هروبهم من المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس محافظة الأنبار الشيخ رجا العيساوي، قوله إن المخطوفين تم أخذهم إلى قاعدة عسكرية ليلة الأحد، حيث يبدو أنه تم تعذيبهم بشدة من قبل عناصر مليشيا الشيعة المنخرطة فى معركة استعادة الفلوجة.

وأضافت الصحيفة أن أحد الممرضين بمستشفى قريبة من الصقلاوية قال إن المستشفى الذى يعمل به استقبل عشرات من الرجال المصابين بجانب 4 جثث مهشمة، لافتة إلى أن هؤلاء المدنيين استطاعوا الفرار من نيران مقاتلى "داعش" اليائسين لإبقاء أكبر قدر من "الدروع البشرية" فى المدينة.

وأوضح الممرض أن الكثير من الرجال الذين عالجهم فى المستشفى توجهوا إلى عناصر مليشيا الشيعة "الحشد الشعبي"، بعد هربهم من التنظيم الإرهابي، ظنا منهم أنهم سيكونون آمنين.

وأفادت الصحيفة بأن بعض الصور التى حصلت عليها يظهر فيها 7 أشخاص على الأقل يتعافون من آثار احتجاز مقاتلى الشيعة لهم، حيث ظهروا جميعهم بضمادات وملطخين بالدماء، بينما يوجد عدة أجساد مغطاة بندبات وكدمات عميقة.