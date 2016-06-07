أخبار العراق.. الشرطة تخلى 600 عائلة من منطقة "الحراريات" بالفلوجة

أخلت قوات تابعة للشرطة الاتحادية العراقية 600 عائلة نازحة، من منطقة "الحراريات" إلى البوابة الجنوبية لمعسكر طارق، شمال شرقى مدينة الفلوجة بالأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم /الاثنين/، أنه تم تسليم الأسر النازحة إلى قيادة شرطة الأنبار، مشيرة إلى أن طيران الجيش دمر سيارة مفخخة وموقعا لتنظيم (داعش) وقتل من كانوا بداخله قرب جسر الموظفين على أطراف مدينة الفلوجة.

وتمكنت قوة من فرقة الرد السريع بالشرطة الاتحادية من تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحارى وقتل ستة من مسلحى (داعش) شمالى الفلوجة.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يان كوبيش أن الأمم المتحدة ستستمر فى عملها دون كلل مع الشركاء العراقيين والدوليين على المستويات السياسية والإنسانية من أجل استعادة السلام والأمن وتخفيف معاناة المدنيين بالعراق.

وقال كوبيش، فى تهنئة للعراقيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن رمضان هو شهر التأمل الروحى والسلام والمحبة الذى تجتمع فيه العائلات والوقت المناسب لاستذكار العائلات التى تعانى من العنف والنزوح والحصار والأسر، معربا عن أمله أن يكون هذا الشهر مؤشرا لبداية توحد العراق وشعبه خلف المبادئ الوطنية الأساسية ونهاية الانقسام السياسى وأن يفضى إلى عراق خال من العنف والصراع.